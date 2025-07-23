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У трьох областях України зафіксували спалахи гострих кишкових інфекцій – МОЗ

11:26, 23 липня 2025
Протягом тижня в трьох областях зафіксували спалахи кишкових інфекцій.
У трьох областях України зафіксували спалахи гострих кишкових інфекцій – МОЗ
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Протягом тижня з 14 по 20 липня в Україні зареєстровали три спалахи гострих кишкових інфекцій — у Запорізькій, Івано-Франківській та Львівській областях. Загалом захворіло 70 людей, з яких 19 — діти. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Фахівці зауважили, що у літній період випадків захворювання на ГКІ традиційно стає більше. Тому медики закликають дотримуватись правил профілактики та звертати увагу на симптоми, які потребують якнайшвидшої консультації з лікарем.

Серед ключових заходів профілактики:

  • ретельне миття рук перед їжею та після відвідування туалету;
  • не споживати продукти, що зберігалися з порушенням умов зберігання;
  • миття овочів і фруктів чистою водою перед приготуванням;
  • повна термічна обробка м’яса, риби, яєць та інших продуктів тваринного походження.

Як передаються кишкові інфекції?
Найчастіше — через вживання зараженої їжі або води, купання у забруднених водоймах, а також через брудні руки й предмети побуту.

Основні симптоми, при яких слід негайно звернутися до лікаря:

  • сухість у роті та горлі;
  • підвищена температура тіла з діареєю та блювотою;
  • переймоподібні болі в животі;
  • зменшене або відсутнє сечовипускання.

Найпоширенішими джерелами збудників залишаються готові страви, молочна продукція, кондитерські вироби, яйця, а також сире м’ясо, морепродукти та немиті овочі й фрукти. Ризики інфікування різко зростають при порушенні умов зберігання, транспортування або приготування їжі.

Як відомо, ресторатор та популярний food-блогер Міша Кацурін повідомив про випадок масового отруєння у його новому ресторані у Львові.  17 липня повідомлялося про госпіталізацію десятків осіб.

Керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталю Іванченко-Тімко повідомила, що у 45 осіб виявили сальмонельоз. Вони всі їли один і той самий десерт.

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МОЗ отруєння лікарня

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