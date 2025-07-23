У трьох областях України зафіксували спалахи гострих кишкових інфекцій – МОЗ

Протягом тижня з 14 по 20 липня в Україні зареєстровали три спалахи гострих кишкових інфекцій — у Запорізькій, Івано-Франківській та Львівській областях. Загалом захворіло 70 людей, з яких 19 — діти. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Фахівці зауважили, що у літній період випадків захворювання на ГКІ традиційно стає більше. Тому медики закликають дотримуватись правил профілактики та звертати увагу на симптоми, які потребують якнайшвидшої консультації з лікарем.
Серед ключових заходів профілактики:
Як передаються кишкові інфекції?
Найчастіше — через вживання зараженої їжі або води, купання у забруднених водоймах, а також через брудні руки й предмети побуту.
Основні симптоми, при яких слід негайно звернутися до лікаря:
Найпоширенішими джерелами збудників залишаються готові страви, молочна продукція, кондитерські вироби, яйця, а також сире м’ясо, морепродукти та немиті овочі й фрукти. Ризики інфікування різко зростають при порушенні умов зберігання, транспортування або приготування їжі.
Як відомо, ресторатор та популярний food-блогер Міша Кацурін повідомив про випадок масового отруєння у його новому ресторані у Львові. 17 липня повідомлялося про госпіталізацію десятків осіб.
Керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталю Іванченко-Тімко повідомила, що у 45 осіб виявили сальмонельоз. Вони всі їли один і той самий десерт.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.