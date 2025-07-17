Чоловік Наді Дорофєєвої Міша Кацурін отруївся у власному ресторані, який щойно відкрився – гості теж

Ресторан закрито до з’ясування обставин.

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Ресторатор та популярний food-блогер Міша Кацурін повідомив про випадок масового отруєння у його новому ресторані у Львові. Про інцидент він розповів у своєму акаунті в соцмережі, опублікувавши відео з лікарняного ліжка.

«Я отруївся у власному ресторані у Львові. І, на жаль, не тільки я. Станом на зараз 11 гостей повідомили нам про симптоми отруєння. Попередня гіпотеза - яйця і яєчний крем в десертах 14 і 15 липня», — повідомив Кацурін.

За його словами, ресторан закрито до з’ясування обставин. На місце викликали санітарну службу, яка перевірила персонал, поверхні та продукти. Результати лабораторного аналізу ще очікують.

Ресторатор обіцяє утилізувати всі продукти, незалежно від результатів перевірки та пройти всі перевірки, які передбачені законом.

Окрім того, Кацурін пообіцяв усім постраждалим оплати лікування.

«Сплачуємо рахунки за лікування всім, хто отруївся. З усіма, хто звернувся по допомогу, на звʼязку. Якщо вам теж стало зле, напишіть, будь ласка, свій контакт в дірект @china.hi. Я теж лягаю в інфекційку, бо стан паскудний», — додав ресторатор.

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