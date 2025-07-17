Муж Нади Дорофеевой Миша Кацурин отравился в собственном ресторане, который только что открылся — гости тоже

Ресторан закрыт до выяснения обстоятельств.

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Ресторатор и популярный food-блогер Миша Кацурин сообщил о случае массового отравления в своем новом ресторане во Львове. Об инциденте он рассказал в своем аккаунте в соцсети, опубликовав видео из больничной палаты.

«Я отравился в собственном ресторане во Львове. И, к сожалению, не только я. По состоянию на сейчас 11 гостей сообщили нам о симптомах отравления. Предварительная гипотеза — яйца и яичный крем в десертах 14 и 15 июля», — сообщил Кацурин.

По его словам, ресторан закрыт до выяснения обстоятельств. На место вызвали санитарную службу, которая проверила персонал, поверхности и продукты. Результаты лабораторного анализа еще ожидаются.

Ресторатор обещает утилизировать все продукты независимо от результатов проверки и пройти все проверки, предусмотренные законом.

Кроме того, Кацурин пообещал оплатить лечение всем пострадавшим.

«Оплачиваем счета за лечение всем, кто отравился. Со всеми, кто обратился за помощью, на связи. Если вам тоже стало плохо — напишите, пожалуйста, свой контакт в директ @china.hi. Я тоже ложусь в инфекционку, потому что состояние плохое», — добавил ресторатор.

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