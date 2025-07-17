Как предоставляется отпуск без сохранения зарплаты для абитуриентов родителей — разъяснение

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, как предоставляется отпуск без сохранения зарплаты для родителей абитуриентов.
Работники, дети которых до 18 лет поступают в учебные заведения, расположенных в другой местности, имеют право на отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью 12 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к местонахождению учебного заведения и в обратном направлении.
Если детей указанного возраста двое или больше, такой отпуск предоставляется отдельно для сопровождения каждого ребенка.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.