Как предоставляется отпуск без сохранения зарплаты для абитуриентов родителей — разъяснение

Работники, чьи дети до 18 лет поступают в учебные заведения в другом городе, могут взять отпуск без сохранения зарплаты на 12 календарных дней, не считая время на дорогу в заведение и обратно.

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Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, как предоставляется отпуск без сохранения зарплаты для родителей абитуриентов.

Работники, дети которых до 18 лет поступают в учебные заведения, расположенных в другой местности, имеют право на отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью 12 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к местонахождению учебного заведения и в обратном направлении.

Если детей указанного возраста двое или больше, такой отпуск предоставляется отдельно для сопровождения каждого ребенка.

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