Як надається відпустка без збереження зарплати для батьків абітурієнтів — роз’яснення

Працівники, чиї діти до 18 років вступають до навчальних закладів в іншому місті, можуть взяти відпустку без збереження зарплати на 12 календарних днів, не враховуючи час на дорогу до закладу і назад.

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Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, як надається відпустка без збереження зарплати для батьків абітурієнтів.

Працівники, діти яких віком до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, мають право на відпустку без збереження заробітної плати тривалістю 12 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцеперебування навчального закладу та у зворотному напрямі.

Якщо дітей зазначеного віку двоє або більше, така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини.

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