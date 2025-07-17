У Києві розповіли, як триває реконструкція шляхопроводу біля метро «Дарниця»

Вночі біля метро «Дарниця» гучно – над лінією метро монтують балки шляхопроводу.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

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Запитати в ChatGPTУ столиці триває реконструкція шляхопроводу на перетині вулиці Будівельників із Броварським проспектом біля станції метро «Дарниця». Як повідомили в КК «Київавтодор», наразі фахівці монтують балки між опорами 1 та 2 – безпосередньо над лінією метрополітену.

Через складність робіт і розташування конструкцій над тунелем метрополітену, монтаж відбувається виключно вночі – у період, коли рух поїздів зупинено. Балки закріплюють за допомогою металевих направляючих, які забивають у конструкцію. У «Київавтодорі» попередили, що цей процес супроводжується гучними звуками.

Завершити монтаж балок над метро планують у першій половині вересня.

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