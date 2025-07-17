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Велика Палата Верховного Суду висловилася щодо обчислення строку звернення із позовом до адміністративного суду

19:02, 17 липня 2025
ВП ВС: Питання поновлення процесуального строку у випадку його пропуску з причин, пов’язаних із запровадженням воєнного стану, вирішується в кожному конкретному випадку з урахуванням доводів, наведених у заяві про поновлення такого строку.
Велика Палата Верховного Суду висловилася щодо обчислення строку звернення із позовом до адміністративного суду
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П’ятий апеляційний адмінсуд опублікував позицію Великої Палати Верховного Суду щодо обчислення строку звернення із позовом до адміністративного суду.

По справі №990/102/25 позивач стверджував, що не порушив встановлений ч. 5 ст. 122 КАС України місячний строк для звернення до адміністративного суду з відповідним позовом, оскільки днем, коли він дізнався про ухвалене оскаржуване рішення, необхідно вважати 18.02.2025 - день, коли він фактично отримав і ознайомився з повним текстом зазначеного рішення.

Однак, ВП ВС погодившись із ухвалою КАС ВС щодо повернення позовної заяви з підстав пропуску строку по справі вказала, що згідно з ч.1 ст.120 КАС України перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов`язано його початок.

Наголосивши на тому, що обставина, що позивач з після обіднього часу 14.02.2025, 15.02.2025, 16.02.2025, 17.02.2025 і до обіду 18.02.2025 не перевіряв свою електронну пошту, не змінює моменту, з якого позивач міг і повинен був дізнатися про порушення своїх прав. Ураховуючи, що датою отримання оскаржуваного рішення є 14.02.2025, перебіг місячного строку на звернення до адміністративного суду розпочався 15.02.2025.

Також ВП ВС ще раз нагадала, що питання поновлення процесуального строку у випадку його пропуску з причин, пов`язаних із запровадженням воєнного стану в Україні, вирішується в кожному конкретному випадку з урахуванням доводів, наведених у заяві про поновлення такого строку.

Сам по собі факт запровадження воєнного стану в Україні не є підставою для поновлення процесуального строку. Повітряні тривоги не можуть розглядатися як основна та поважна причина для поновлення строку звернення до суду, оскільки вони не мали постійного, безперервного характеру та не свідчать про фактичну неможливість подання позовної заяви протягом усього строку, встановленого процесуальним законом.

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