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Большая Палата Верховного Суда высказалась об исчислении срока обращения с иском в административный суд

19:02, 17 июля 2025
БП ВС: Вопрос обновления процессуального срока в случае его пропуска по причинам, связанным с введением военного положения, решается в каждом конкретном случае с учетом доводов, приведенных в заявлении о возобновлении такого срока.
Большая Палата Верховного Суда высказалась об исчислении срока обращения с иском в административный суд
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Пятый апелляционный админсуд опубликовал позицию Большой Палаты Верховного Суда относительно исчисления срока обращения с иском к административному суду.

По делу №990/102/25 истец утверждал, что не нарушил установленный ч. 5 ст. 122 КАС Украины месячный срок для обращения в административный суд с соответствующим иском, поскольку днем, когда он узнал об принятом обжалуемом решении, необходимо считать 18.02.2025 - день, когда он фактически получил и ознакомился с полным текстом указанного решения.

Однако, БП ВС, согласившись с определением КАС ВС о возвращении искового заявления по причине пропуска срока по делу, указала, что согласно ч.1 ст.120 КАС Украины течение процессуального срока начинается со следующего дня после соответствующей календарной даты или наступления события, с которым связано его начало.

Подчеркнув, что обстоятельство, что истец с послеобеденного времени 14.02.2025, 15.02.2025, 16.02.2025, 17.02.2025 и до обеда 18.02.2025 не проверял свою электронную почту, не изменяет момента, с которого истец мог и должен был узнать о нарушении своих прав. Учитывая, что датой получения обжалуемого решения является 14.02.2025, течение месячного срока на обращение в административный суд началось 15.02.2025.

Также БП ВС еще раз напомнила, что вопрос восстановления процессуального срока в случае его пропуска по причинам, связанным с введением военного положения в Украине, решается в каждом конкретном случае с учетом доводов, приведенных в заявлении о восстановлении такого срока.

Сам по себе факт введения военного положения в Украине не является основанием для восстановления процессуального срока.

Воздушные тревоги не могут рассматриваться как основная и уважительная причина для восстановления срока обращения в суд, поскольку они не имели постоянного, непрерывного характера и не свидетельствуют о фактической невозможности подачи искового заявления на протяжении всего срока, установленного процессуальным законом.

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