Владимир Зеленский назначил Ольгу Стефанишину Спецуполномоченным по вопросам развития сотрудничества с США

В этом статусе Ольга Стефанишина будет работать, пока идут все надлежащие процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность Посла Украины в США.

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Президент Владимир Зеленский определился с кандидатом на нового Посла Украины в США. Послом станет Ольга Стефанишина, которая до этого была вице-премьер-министром – министром юстиции.

Однако, пока продолжаются процедуры согласования ее кандидатуры с Белым домом, она будет выступать в другой роли. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

«Подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной Специальным уполномоченным Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами Америки. В этом статусе Ольга будет работать, чтобы не терять темп в отношениях с Америкой, пока продолжаются все надлежащие процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность Посла Украины в Соединенных Штатах.

Я благодарен Ольге за работу на направлении европейской и евроатлантической интеграции. Это успешная работа. Многое достигнуто. За несколько лет мы прошли с Евросоюзом путь сближения больший, чем за несколько предыдущих десятилетий. Также Ольга участвовала в переговорах с США о новом формате нашего экономического сотрудничества и создании Украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. Будем работать с Америкой именно на такой основе и в дальнейшем, добавляя взаимовыгодного экономического содержания нашему политическому и дипломатическому взаимодействию», — отметил Президент.

Автор: Наталя Мамченко

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