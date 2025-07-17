Юлия Свириденко внесла кандидатуры новых министров – Министерство нацбезопасности объединят с Минсоцполитики

Герман Галущенко возглавит Министерство юстиции, а Денис Улютин – Минсоцполитики, в которое войдет Министерство национальной безопасности.

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Новоназначенный премьер-министр Украины Юлия Свириденко внесла представления на назначение нового правительства.

Судя по представлению, Герман Галущенко возглавит Министерство юстиции, а Денис Улютин – Минсоцполитики, в которое войдет Министерство национальной безопасности, которое до этого возглавлял Алексей Чернышов.

Итак, это следующие кандидаты:

Михаил Федоров – первый вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации;

Алексей Кулеба – вице-премьер-министр – министр развития инфраструктуры и территорий;

Тарас Качка – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Матвей Бедный – министр молодежи и спорта;

Герман Галущенко – министр юстиции;

Светлана Гринчук – министр энергетики;

Денис Улютин – министр социальной политики, семьи и единства Украины;

Наталья Калмыкова – министр ветеранов Украины;

Игорь Клименко – министр внутренних дел;

Оксен Лисовой – министр образования и науки;

Виктор Ляшко – министр здравоохранения;

Сергей Марченко – министр финансов;

Андрей Сибига – министр иностранных дел;

Алексей Соболев – министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;

Денис Шмыгаль – министр обороны.

Напомним, что кандидатуры Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел и Дениса Шмыгаля – на должность министра обороны уже внес Президент.

Автор: Наталя Мамченко

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