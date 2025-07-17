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Юлія Свириденко внесла кандидатури нових міністрів – Міністерство нац’єдності об’єднають с Мінсоцполітики

13:26, 17 липня 2025
Герман Галущенко очолить міністерство юстиції, а Денис Улютін – мінсоцполітики, в яке увійде міністерство національної єдності.
Юлія Свириденко внесла кандидатури нових міністрів – Міністерство нац’єдності об’єднають с Мінсоцполітики
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Новопризначена прем’єр-міністр України Юлія Свириденко внесла подання на призначення нового уряду.

Судячи з подання, Герман Галущенко очолить міністерство юстиції, а Денис Улютін – Мінсоцполітики, в яке увійде Міністерство національної єдності, яке до цього очолював Олексій Чернишов.

Отже, це наступні кандидати:

  • Михайло Федоров – перший віцепрем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації;
  • Олексій Кулеба – віцепрем’єр-міністр – міністр розвитку інфраструктури та територій;
  • Тарас Качка – віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
  • Матвій Бідний – міністр молоді та спорту;
  • Герман Галущенко – міністр юстиції;
  • Світлана Гринчук – міністр енергетики;
  • Денис Улютін – міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України;
  • Наталія Калмикова – міністр ветеранів України;
  • Ігор Клименко – міністр внутрішніх справ;
  • Оксен Лісовий – міністр освіти і науки;
  • Віктор Ляшко – міністр охорони здоров’я;
  • Сергій Марченко – міністр фінансів;
  • Олексій Соболєв – міністр економіки, довкілля та сільського господарства;

Нагадаємо, що кандидатури Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ і Дениса Шмигаля – на посаду міністра оборони вже вніс Президент.

Автор: Наталя Мамченко

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    д.ю.н, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права #2 Національного юридичноно ун-ту ім.Ярослава Мудрого, член НКР при ВС