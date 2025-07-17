Юлія Свириденко внесла кандидатури нових міністрів – Міністерство нац’єдності об’єднають с Мінсоцполітики

Герман Галущенко очолить міністерство юстиції, а Денис Улютін – мінсоцполітики, в яке увійде міністерство національної єдності.

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Новопризначена прем’єр-міністр України Юлія Свириденко внесла подання на призначення нового уряду.

Судячи з подання, Герман Галущенко очолить міністерство юстиції, а Денис Улютін – Мінсоцполітики, в яке увійде Міністерство національної єдності, яке до цього очолював Олексій Чернишов.

Отже, це наступні кандидати:

Михайло Федоров – перший віцепрем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації;

Олексій Кулеба – віцепрем’єр-міністр – міністр розвитку інфраструктури та територій;

Тарас Качка – віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

Матвій Бідний – міністр молоді та спорту;

Герман Галущенко – міністр юстиції;

Світлана Гринчук – міністр енергетики;

Денис Улютін – міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України;

Наталія Калмикова – міністр ветеранів України;

Ігор Клименко – міністр внутрішніх справ;

Оксен Лісовий – міністр освіти і науки;

Віктор Ляшко – міністр охорони здоров’я;

Сергій Марченко – міністр фінансів;

Олексій Соболєв – міністр економіки, довкілля та сільського господарства;

Нагадаємо, що кандидатури Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ і Дениса Шмигаля – на посаду міністра оборони вже вніс Президент.

Автор: Наталя Мамченко

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