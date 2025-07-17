На Львівщині судитимуть жінку, яка за $5500 обіцяла фіктивну меддовідку для виїзду за кордон

Жінка запевнила чоловіка, що має вплив на службових осіб однієї з філій судових експертиз і може вирішити його питання шляхом видачі фіктивного медвисновку судово-психіатричної експертизи щодо наявності психічного захворювання у бабусі його дружини.

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На Львівщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно 32-річної мешканки району, яка пообіцяла своєму «клієнту», що за гроші організує безперешкодний перетин держкордону.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, жінка запевнила чоловіка, що має вплив на службових осіб однієї з філій судових експертиз і може вирішити його питання шляхом видачі фіктивного медичного висновку судово-психіатричної експертизи щодо наявності психічного захворювання у бабусі його дружини.

«Відтак, в подальшому це надасть змогу військовозобов’язаному перетнути кордон в якості супроводжуючого за особою, яка нібито потребує стороннього догляду. Ціна такої послуги – 5 500 доларів США», - заявили у прокуратурі.

Зазначається, що чоловік, діючи під контролем правоохоронців, на вимогу фігурантки двічі надавав частинами неправомірну вигоду. Загалом жінка встигла «заробити» 29 тис. грн.

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