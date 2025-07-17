Федоров пояснив скасування наказу МОН: дистанційне навчання залишається, але безпечний офлайн — у пріоритеті

Віцепрем’єр Михайло Федоров заявив, що дистанційне навчання в Україні не скасовують, попри скасування наказу 1112.

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Віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров уточнив, що скасування наказу Міністерства освіти 1112 не означає повну відмову від дистанційного навчання. Освітній процес і надалі передбачатиме онлайн-формат як один з елементів — з урахуванням безпекової ситуації в країні.

«Дистанційне навчання не скасовуватимуть. Безпека дітей — наш ключовий пріоритет. Ми живемо в умовах війни, тому дистанційне навчання залишиться елементом освітнього процесу. Якість дистанційки — пріоритет. Навчання в офлайн-форматі можливе лише за гарантій, що життю дітей нічого не загрожує», — наголосив Федоров.

За словами посадовця, рішення про ліквідацію наказу 1112 ухвалене через суспільне обурення — громади та депутати протестували проти положень документа, які дозволяли закривати школи в прифронтових зонах через низьку наповнюваність класів.

«Саме через ці положення Наказ № 1112 буде скасовано. Ми будуємо підземні школи та сучасні укриття, щоб діти могли навчатися офлайн безпечно за будь-яких умов», — додав Федоров.

Він також підкреслив, що у процесі змін держава враховуватиме запити школярів, батьків і вчителів, щоб знайти ефективний баланс.

Зауважимо, що озвучено кандидатський склад оновленого Уряду України. Михайло Федоров претендує на посаду першого віцепрем’єр-міністра України – міністра цифрової трансформації.

Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки України затвердило зміни до наказів 1112 та 1115, які регламентують особливості організації дистанційного навчання в умовах воєнного стану.

Що передбачав наказ

Нові правила щодо наповнюваності дистанційних класів

Мінімальна кількість учнів у дистанційному класі — 20 дітей. Утім, засновники шкіл можуть зменшити цю кількість:

до 10 учнів — для закладів на тимчасово окупованих, прифронтових територіях, у селах і селищах всієї України;

— для закладів на тимчасово окупованих, прифронтових територіях, у селах і селищах всієї України; до 15 учнів — для закладів в інших містах.

Вимоги до наповненості дистанційних класів не розповсюджуються на заклади спеціалізованої та спеціальної освіти.

Дистанційна робота школи можлива навіть без усіх паралелей класів

Заклад будь-якого типу може працювати за дистанційною формою, якщо в ньому відсутні не більше двох паралелей. Наприклад, школа має дистанційні 1 – 6, 8 – 11 класи — 7 класу може не бути.

Окремий клас для навчання за українознавчим компонентом

У межах одного дистанційного класу учні мають навчатися лише за однією освітньою програмою. Це допоможе вчителю ефективніше працювати з дітьми різних категорій — тими, які перебувають в Україні на контрольованій урядом території, на ТОТ або за кордоном.



Діти за кордоном

Якщо дитина відвідує школу в країні перебування — вона може дистанційно навчатися за українознавчим компонентом в українській школі (5–8 годин на тиждень, без перевантаження).

Якщо дитина не ходить до місцевої школи — вона може здобувати освіту повністю дистанційно в українському закладі освіти.

Також для дітей за кордоном доступні індивідуальні форми навчання — екстернат або сімейна форма.

Діти на ТОТ можуть навчатися за педагогічним патронажем. Це індивідуальне навчання з урахуванням потреб дитини й безпекових обставин.

Важливо: Навіть якщо в школі не відкрито жодного класу, вона може продовжити працювати у формі педагогічного патронажу. Ця форма передбачає оплату вчителю за навчання конкретної дитини.

Окрім цього, якщо дитина перебуває на території, де тривають або можливі бойові дії, — вона може продовжувати навчання дистанційно у своїй школі, звідки виїхала. Їй не потрібно переводитися до іншого закладу для дистанційного навчання.

Водночас, якщо є можливість відвідувати очне навчання за наявності укриття у школі, — це залишається пріоритетом для учнів.

Кадровий резерв для підтримки вчителів

Щоб забезпечити плавний перехід до змін, МОН упроваджує кадровий резерв: він дасть змогу вчителям, які можуть залишитися без навантаження, проходити навчання й отримувати середню заробітну плату. Це стосується вчителів із Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Сумської, Миколаївської, Одеської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

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