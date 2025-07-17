В Україні скасують наказ про «дистанційку» — Федоров анонсував повернення учнів до школи

Влада працює над поверненням учнів до безпечного офлайн-навчання та надолуженням освітніх втрат, спричинених пандемією і війною.

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Наказ Міністерства освіти і науки 1112, що передбачає дистанційне навчання у школах, буде скасовано 18 липня. Про це повідомив віцепрем’єр Михайло Федоров у відеозверненні.

За його словами, рішення ухвалено у відповідь на численні запитання та зауваження від депутатів і громадськості. Федоров підкреслив, що влада працює над поверненням учнів до офлайн-навчання в умовах, які гарантуватимуть безпеку, та над пошуком способів надолужити прогалини в освіті, спричинені пандемією і війною.

«У п’ятницю буде скасований, наприклад, наказ №1112, до якого є багато питань у громади депутатів. І разом з депутатами ми будемо шукати шлях, як досягати цілей і виводити дітей в офлайн, у безпечні школи. Як наздогнати всі знання, які були втрачені за останні кілька років — за Covid, повномасштабну війну — будемо шукати цей шлях», — зазначив урядовець.

Зауважимо, що озвучено кандидатський склад оновленого Уряду України. Михайло Федоров претендує на посаду першого віцепрем’єр-міністра України – міністра цифрової трансформації.

Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки України затвердило зміни до наказів 1112 та 1115, які регламентують особливості організації дистанційного навчання в умовах воєнного стану.

Що змінюється

Нові правила щодо наповнюваності дистанційних класів

Мінімальна кількість учнів у дистанційному класі — 20 дітей. Утім, засновники шкіл можуть зменшити цю кількість:

до 10 учнів — для закладів на тимчасово окупованих, прифронтових територіях, у селах і селищах всієї України;

— для закладів на тимчасово окупованих, прифронтових територіях, у селах і селищах всієї України; до 15 учнів — для закладів в інших містах.

Вимоги до наповненості дистанційних класів не розповсюджуються на заклади спеціалізованої та спеціальної освіти.

Дистанційна робота школи можлива навіть без усіх паралелей класів

Заклад будь-якого типу може працювати за дистанційною формою, якщо в ньому відсутні не більше двох паралелей. Наприклад, школа має дистанційні 1 – 6, 8 – 11 класи — 7 класу може не бути.

Окремий клас для навчання за українознавчим компонентом

У межах одного дистанційного класу учні мають навчатися лише за однією освітньою програмою. Це допоможе вчителю ефективніше працювати з дітьми різних категорій — тими, які перебувають в Україні на контрольованій урядом території, на ТОТ або за кордоном.



Діти за кордоном

Якщо дитина відвідує школу в країні перебування — вона може дистанційно навчатися за українознавчим компонентом в українській школі (5–8 годин на тиждень, без перевантаження).

Якщо дитина не ходить до місцевої школи — вона може здобувати освіту повністю дистанційно в українському закладі освіти.

Також для дітей за кордоном доступні індивідуальні форми навчання — екстернат або сімейна форма.

Діти на ТОТ можуть навчатися за педагогічним патронажем. Це індивідуальне навчання з урахуванням потреб дитини й безпекових обставин.

Важливо: Навіть якщо в школі не відкрито жодного класу, вона може продовжити працювати у формі педагогічного патронажу. Ця форма передбачає оплату вчителю за навчання конкретної дитини.

Окрім цього, якщо дитина перебуває на території, де тривають або можливі бойові дії, — вона може продовжувати навчання дистанційно у своїй школі, звідки виїхала. Їй не потрібно переводитися до іншого закладу для дистанційного навчання.

Водночас, якщо є можливість відвідувати очне навчання за наявності укриття у школі, — це залишається пріоритетом для учнів.

Кадровий резерв для підтримки вчителів

Щоб забезпечити плавний перехід до змін, МОН упроваджує кадровий резерв: він дасть змогу вчителям, які можуть залишитися без навантаження, проходити навчання й отримувати середню заробітну плату. Це стосується вчителів із Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Сумської, Миколаївської, Одеської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

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