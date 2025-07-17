В Украине отменят приказ о «дистанционке» — Федоров анонсировал возвращение учеников в школы

Приказ Министерства образования и науки №1112, который предусматривал дистанционное обучение в школах, будет отменен 18 июля. Об этом сообщил вице-премьер Михаил Федоров в видеобращении.
По его словам, решение принято в ответ на многочисленные вопросы и замечания от депутатов и общественности. Федоров подчеркнул, что власти работают над возвращением учеников к очному обучению в условиях, которые будут гарантировать безопасность, а также над поиском способов восполнить пробелы в образовании, вызванные пандемией и войной.
«В пятницу будет отменен, например, приказ №1112, к которому у сообщества и депутатов есть много вопросов. И вместе с депутатами мы будем искать путь, как достигать целей и возвращать детей в офлайн — в безопасные школы. Как наверстать все знания, которые были утеряны за последние несколько лет — из-за COVID, полномасштабной войны — будем искать этот путь», — отметил член правительство.
Отметим, что озвучен кандидатский состав обновленного Правительства Украины. Михаил Федоров претендует на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра цифровой трансформации.
Напомним, что Министерство образования и науки Украины утвердило изменения к приказам 1112 и 1115, которые регулируют особенности организации дистанционного обучения в условиях военного положения.
Что изменится
Новые правила по наполненности дистанционных классов
Минимальное количество учеников в дистанционном классе — 20 детей. Однако основатели школ могут уменьшить это количество:
• до 10 учеников — для учреждений на временно оккупированных, прифронтовых территориях, в селах и поселках по всей Украине;
• до 15 учеников — для учреждений в других городах.
Требования к наполненности не распространяются на специализированные и специальные учебные заведения.
Дистанционная работа школы возможна даже без всех параллелей классов
Учреждение любого типа может работать в дистанционном формате, если у него отсутствуют не более двух параллелей. Например, если есть дистанционные 1–6, 8–11 классы — 7 класс может отсутствовать.
Отдельный класс для обучения по украиноведческому компоненту
В пределах одного дистанционного класса ученики должны обучаться только по одной образовательной программе. Это поможет учителю эффективнее работать с детьми разных категорий — теми, кто находится на подконтрольной территории, на ТОТ или за границей.
Дети за границей
Если ребенок посещает школу в стране пребывания — он может дополнительно обучаться в украинской школе дистанционно по украиноведческому компоненту (5–8 часов в неделю, без перегрузки).
Если ребенок не ходит в местную школу — он может получать полное дистанционное образование в украинском учебном заведении.
Также доступны индивидуальные формы обучения — экстернат или семейная форма.
Дети на ВОТ могут обучаться по педагогическому патронажу — это индивидуальное обучение с учетом потребностей ребенка и условий безопасности.
Важно: даже если в школе не открыт ни один класс, она может продолжать работать в форме педагогического патронажа. Эта форма предполагает оплату учителю за обучение конкретного ребенка.
Кроме того, если ребенок находится в зоне активных или потенциальных боевых действий, он может продолжать дистанционное обучение в своей школе, не переводясь в другое учреждение.
Если же есть возможность посещать школу очно при наличии укрытия — это остается приоритетом.
Кадровый резерв для поддержки учителей
Чтобы обеспечить плавный переход к изменениям, МОН внедряет кадровый резерв: он даст возможность учителям, которые могут остаться без нагрузки, пройти обучение и получать среднюю зарплату. Это касается учителей из Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Сумской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.
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