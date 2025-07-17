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В Украине отменят приказ о «дистанционке» — Федоров анонсировал возвращение учеников в школы

10:36, 17 июля 2025
Власти работают над возвращением учеников к безопасному офлайн-обучению и наверстованием образовательных потерь, вызванных пандемией и войной.
В Украине отменят приказ о «дистанционке» — Федоров анонсировал возвращение учеников в школы
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Приказ Министерства образования и науки №1112, который предусматривал дистанционное обучение в школах, будет отменен 18 июля. Об этом сообщил вице-премьер Михаил Федоров в видеобращении.

По его словам, решение принято в ответ на многочисленные вопросы и замечания от депутатов и общественности. Федоров подчеркнул, что власти работают над возвращением учеников к очному обучению в условиях, которые будут гарантировать безопасность, а также над поиском способов восполнить пробелы в образовании, вызванные пандемией и войной.

«В пятницу будет отменен, например, приказ №1112, к которому у сообщества и депутатов есть много вопросов. И вместе с депутатами мы будем искать путь, как достигать целей и возвращать детей в офлайн — в безопасные школы. Как наверстать все знания, которые были утеряны за последние несколько лет — из-за COVID, полномасштабной войны — будем искать этот путь», — отметил член правительство.

Отметим, что озвучен кандидатский состав обновленного Правительства Украины. Михаил Федоров претендует на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра цифровой трансформации.

Напомним, что Министерство образования и науки Украины утвердило изменения к приказам 1112 и 1115, которые регулируют особенности организации дистанционного обучения в условиях военного положения.

Что изменится

Новые правила по наполненности дистанционных классов

Минимальное количество учеников в дистанционном классе — 20 детей. Однако основатели школ могут уменьшить это количество:
• до 10 учеников — для учреждений на временно оккупированных, прифронтовых территориях, в селах и поселках по всей Украине;
• до 15 учеников — для учреждений в других городах.
Требования к наполненности не распространяются на специализированные и специальные учебные заведения.

Дистанционная работа школы возможна даже без всех параллелей классов

Учреждение любого типа может работать в дистанционном формате, если у него отсутствуют не более двух параллелей. Например, если есть дистанционные 1–6, 8–11 классы — 7 класс может отсутствовать.

Отдельный класс для обучения по украиноведческому компоненту

В пределах одного дистанционного класса ученики должны обучаться только по одной образовательной программе. Это поможет учителю эффективнее работать с детьми разных категорий — теми, кто находится на подконтрольной территории, на ТОТ или за границей.

Дети за границей

Если ребенок посещает школу в стране пребывания — он может дополнительно обучаться в украинской школе дистанционно по украиноведческому компоненту (5–8 часов в неделю, без перегрузки).

Если ребенок не ходит в местную школу — он может получать полное дистанционное образование в украинском учебном заведении.

Также доступны индивидуальные формы обучения — экстернат или семейная форма.

Дети на ВОТ могут обучаться по педагогическому патронажу — это индивидуальное обучение с учетом потребностей ребенка и условий безопасности.

Важно: даже если в школе не открыт ни один класс, она может продолжать работать в форме педагогического патронажа. Эта форма предполагает оплату учителю за обучение конкретного ребенка.

Кроме того, если ребенок находится в зоне активных или потенциальных боевых действий, он может продолжать дистанционное обучение в своей школе, не переводясь в другое учреждение.

Если же есть возможность посещать школу очно при наличии укрытия — это остается приоритетом.

 Кадровый резерв для поддержки учителей

Чтобы обеспечить плавный переход к изменениям, МОН внедряет кадровый резерв: он даст возможность учителям, которые могут остаться без нагрузки, пройти обучение и получать среднюю зарплату. Это касается учителей из Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Сумской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

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школа

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