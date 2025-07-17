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Правительство упорядочило выплаты пенсионерам по судебным решениям: новый порядок уже вступил в силу

11:30, 17 июля 2025
Общая сумма задолженности на данный момент составляет почти 85 млрд грн.
Правительство упорядочило выплаты пенсионерам по судебным решениям: новый порядок уже вступил в силу
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Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок выплат по судебным решениям, касающимся пенсий и доплат, назначенных в пользу пенсионеров. Как сообщили в Министерстве социальной политики, документ впервые упорядочивает ситуацию, чтобы обеспечить единые, справедливые и понятные для всех правила поведения в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Системная проблема: более 750 тысяч решений и 85 млрд грн долга

За последние пять лет в Украине стремительно выросло количество судебных решений по пенсионным выплатам — более чем в 26 раз, до 758 тысяч. Общая сумма задолженности на данный момент составляет почти 85 млрд грн. Государство успело исполнить только те решения, которые вступили в силу до 20 ноября 2020 года. Это вызвало недовольство граждан и критику со стороны международных институтов, в частности ЕСПЧ и Совета Европы.

Единый механизм и разделение источников финансирования

Согласно правительственному постановлению, выплаты будут осуществляться ежемесячно — пропорционально средствам, заложенным в бюджете Пенсионного фонда Украины. При этом будут вестись отдельные учеты:

• выплаты за счет государственного бюджета (для пенсий, финансируемых из госбюджета);
• выплаты за счет страховых пенсионных взносов.

Все граждане смогут видеть, в каком объеме исполняются решения и какова динамика выплат.

«Благодаря новому порядку граждане, которые имеют ретроспективные судебные решения, смогут получать пусть не всю сумму сразу, но регулярные ежемесячные выплаты. При этом каждый будет иметь доступ к информации: какой объем решений находится на исполнении и с какой скоростью они выплачиваются. Расходы на эти цели будут четко предусмотрены в бюджете ПФУ. Это позволит сформировать более прозрачную, предсказуемую и цивилизованную систему исполнения судебных решений», — отметила первый заместитель министра соцполитики Дарья Марчак.

Электронный учет и открытость

Документ также предусматривает внедрение электронного учета всех судебных решений, поступающих в органы ПФУ. Информация о них будет доступна в личном кабинете гражданина на портале ПФУ, а агрегированные данные — в виде открытого дашборда на сайте Фонда.

Постановление уже вступило в силу, в настоящее время продолжается техническая подготовка к его полному запуску. Ожидается, что оно также поспособствует более прозрачному выполнению решений Европейского суда по правам человека — как части международных обязательств Украины как члена Совета Европы.

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