Кабмин урегулировал порядок осуществления расходов на выплату пенсий и ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке

Расходы на выплату пересчитанных пенсий по решениям суда, вступившим в законную силу после вступления в силу этого постановления, будут произведены только после ввода в эксплуатацию доработанной Пенсионным фондом информационной системы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин постановлением от 14 июля №821 утвердил Порядок осуществления из бюджета Пенсионного фонда расходов на выплату пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке), назначенных или пересчитанных во исполнение судебных решений.

Установлено, что расходы на выплату пересчитанных пенсий по решениям суда, которые вступили в законную силу после вступления в силу этого постановления, осуществляются после ввода в эксплуатацию доработанной Пенсионным фондом Украины информационной системы для ведения учета расходов на выплату судебных решений по источникам их финансирования.

Пенсионному фонду поручено не позднее чем до 1 сентября 2025 года обеспечить доработку информационных систем для ведения учета расходов на выплату судебных решений по источникам их финансирования.

Таким образом, новым Порядком определен механизм осуществления из бюджета Пенсионного фонда расходов на выплату сумм пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке), назначенных (пересчитанных) во исполнение судебных решений, в частности, за период, предшествующий дате вступления в силу решения суда, по источникам их выплаты (финансирования).

Действие этого Порядка не распространяется на:

обеспечение выполнения денежных обязательств, осуществляемых в соответствии с Порядком использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для обеспечения выполнения решений суда, утвержденного постановлением Кабмина от 26 августа 2021 г. №902 ;

; судебных решений, исполняемых немедленно в соответствии с пунктом 1 ч. 1 статьи 371 КАСУ в пределах суммы взыскания за один месяц;

выплату пересчитанных пенсий по решениям суда, вступившим в законную силу до вступления в силу этого Порядка;

выплату начисленных во исполнение решений суда, вступивших в законную силу, пенсий за прошедшее время внутренне перемещенным лицам и лицам, отказавшимся в соответствии с пунктом 1 ч. 1 статьи 12 Закона «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» от справки о постановке на учет ВПЛ и зарегистрировавшим или задекларировавшим место жительства (пребывания) на контролируемой Украиной территории, что осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Кабмина от 10 ноября 2021 г. № 1165.

В этом Порядке термины употребляются в следующем значении:

судебные решения — решения суда, вступившие в законную силу и выданные или принятые после вступления в силу Закона «О гарантиях государства по исполнению судебных решений», во исполнение которых взыскателю назначена (пересчитана) пенсия (ежемесячное пожизненное денежное содержание судьям в отставке);

— решения суда, вступившие в законную силу и выданные или принятые после вступления в силу Закона «О гарантиях государства по исполнению судебных решений», во исполнение которых взыскателю назначена (пересчитана) пенсия (ежемесячное пожизненное денежное содержание судьям в отставке); пересчитанные пенсии по решению суда — сумма пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной, индексации пенсии, доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, ежемесячной доплаты к пенсии, адресной помощи к пенсионной выплате и других доплат к пенсии, установленных законодательством), определенная как разница между размером назначенной/пересчитанной во исполнение судебного решения суммы выплаты и определенным органом Пенсионного фонда Украины размером, с учетом положений нормативно-правовых актов.

Судебные решения и исполнительные документы, поступающие на исполнение в Пенсионный фонд и его территориальные органы, регистрируются и хранятся в соответствии с правилами, установленными постановлением Кабмина №55 «Некоторые вопросы документирования управленческой деятельности».

Учет начисленных во исполнение решений суда сумм пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке) за прошедшее время и пересчитанных пенсий по решению суда ведется в базах данных получателей соответствующих выплат (электронных пенсионных делах/электронных делах получателей) на основании решений территориальных органов Пенсионного фонда о назначении (перерасчете) соответствующих выплат и в сформированном на их основании перечне получателей выплат во исполнение судебных решений.

Агрегированная и обезличенная информация из перечня, содержащая сведения о виде пенсии (другой выплаты), сумму, подлежащую выплате, и источники финансирования соответствующих расходов, размещается в общем доступе на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с актуализированной информацией по состоянию на 1 число каждого месяца, а также в личном кабинете взыскателя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Расходы на выплату начисленных пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке) по решениям суда за прошедшее время (то есть за период, определенный по решениям суда, которые вступили в законную силу и выданы или приняты после вступления в силу Закона «О гарантиях государства по исполнению судебных решений», во исполнение которых определено обязательство органа Пенсионного фонда осуществить начисление/перерасчет/выплату сумм пенсии, доплат, надбавок и т.п. к пенсии, пожизненного денежного содержания судьям в отставке, за время, предшествующее дате вступления в законную силу такими решениями суда) и пересчитанных пенсий по таким решениям суда осуществляются по отдельным направлениям, предусмотренным в бюджете Пенсионного фонда на такую цель, по источникам выплаты соответствующих сумм, определенных законодательством.

Выплаты начисленных во исполнение решений суда сумм пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке) за прошедшее время производятся ежемесячно получателям, которые включены в перечень по состоянию на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществляется выплата. На обеспечение таких выплат ежемесячно направляется часть бюджетных ассигнований в соответствии с росписью государственного бюджета/помесячной росписью доходов и расходов бюджета Пенсионного фонда Украины на соответствующую цель в пределах средств, предусмотренных бюджетом Пенсионного фонда Украины на соответствующий год.

Расходы на выплату пересчитанных пенсий по решению суда осуществляются в пределах бюджетных ассигнований в соответствии с росписью государственного бюджета/помесячной росписью доходов и расходов бюджета Пенсионного фонда на соответствующую цель, которые предусмотрены бюджетом Пенсионного фонда Украины на соответствующий год, получателям, которые включены в перечень по состоянию на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществляется выплата.

Для обеспечения выплат по решениям суда, предусмотренных пунктами 5 и 6 этого Порядка, выплата пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке) проводится в сумме, которая определяется пропорционально выделенным на указанные цели бюджетным ассигнованиям в соответствии с росписью государственного бюджета/помесячной росписью доходов и расходов бюджета Пенсионного фонда, которые предусмотрены бюджетом Пенсионного фонда на соответствующий год, но не большей, чем подлежащая выплате сумма, учитываемая в перечне.

Невыплаченные в течение текущего бюджетного периода суммы начисленных во исполнение решений суда сумм пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке) за прошедшее время и пересчитанных пенсий по решению суда выплачиваются в следующем бюджетном периоде в пределах установленных бюджетных ассигнований.

Информация о расходах на выплату начисленных во исполнение решений суда сумм пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке) за прошедшее время и пересчитанных пенсий по решению суда отражается в отчете об исполнении бюджета и в финансовой отчетности в соответствии с Порядком подачи финансовой отчетности, утвержденного постановлением Кабмина №419.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.