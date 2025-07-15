Комитет по нацбезопасности рассмотрит кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность министра обороны

Кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост министра обороны Комитет по национальной безопасности рассмотрит 16 июля.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в Верховную Раду заявление об отставке.

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что 16 июля комитет рассмотрит кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность министра обороны Украины. Об этом он заявил во время брифинга в парламенте.

«Завтра будем обсуждать кандидатуру Шмыгаля на пост министра обороны в комитете. Он будет представляться, и мы будем с ним разговаривать», — сказал Костенко.

Он также добавил, что у Шмыгаля достаточно опыта, однако членов комитета в первую очередь будет интересовать его видение оборонной сферы и сотрудничества с парламентским комитетом.

«Опыт у него точно есть, но мы будем смотреть на его видение именно по работе с Комитетом по вопросам обороны», — подчеркнул нардеп.

«Судебно-юридическая газета» также писала, что Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с первой вице-премьер-министром Юлией Свириденко предложил ей возглавить Кабинет Министров. Также он подтвердил, что действующий премьер-министр Денис Шмыгаль в ближайшее время может возглавить Министерство обороны.

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