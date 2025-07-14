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Владимир Зеленский подтвердил, что Денис Шмыгаль может возглавить Министерство обороны

21:00, 14 июля 2025
На должность нового министра обороны предположительно рассматривают действующего премьера Дениса Шмыгаля.
Владимир Зеленский подтвердил, что Денис Шмыгаль может возглавить Министерство обороны
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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что действующий премьер-министр Денис Шмыгаль может в ближайшее время возглавить Министерство обороны.

«Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезен на посту министра обороны Украины — именно в этой сфере сейчас сосредоточены максимальные ресурсы страны, наибольшее количество задач и огромная ответственность», — отметил Глава государства в вечернем обращении.

Президент также обозначил приоритетную задачу для правительства: нарастить собственное производство вооружения и развивать все оборонные проекты — как украинские, так и совместные с партнерами.

Ранее Владимир Зеленский во время встречи с первой вице-премьер-министром Юлией Свириденко предложил ей возглавить Кабинет министров.

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президент Владимир Зеленский Денис Шмыгаль

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