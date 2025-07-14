США планируют продать союзникам за НАТО оружия в 10 миллиардов долларов, — Axios

Соглашение предусматривает поставки ракет, средств ПВО и артиллерийских снарядов, которые в конце концов должны быть переданы Украине.

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США продадут союзникам по НАТО оружие на сумму около 10 миллиардов долларов на первом этапе. Это вооружение предназначено для последующей передачи Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Речь идет о поставках ракет, средств противовоздушной обороны и артиллерийских снарядов для Украины.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты отправят союзникам по НАТО «лучшее военное оборудование в мире на миллиарды долларов», а эти страны оплатят счета.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что это позволит Украине получить масштабные поставки вооружения, включая системы ПВО и ракеты. В некоторых случаях страны немедленно передадут Украине оружие из собственных арсеналов, а затем закупят новое у США для восполнения запасов.

Хотя Трамп не уточнил, какие именно системы вооружения войдут в схему, он упомянул ракеты.

Два источника сообщили Axios, что план будет включать ракеты большой дальности, способные поражать цели в глубине территории РФ.

Ранее спецпосланник президента США Трампа Кит Келлог заявил, что обсудит в Киеве с Владимиром Зеленским план президента США по поставкам оружия Украине с помощью стран НАТО.

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