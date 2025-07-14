Келлог обсудит с Зеленским план Трампа по поставкам оружия Украине через НАТО

Келлог назвал соглашение историческим и заявил, что поставки вооружения Украине ускорятся благодаря финансированию со стороны стран НАТО.

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Специальный посланник президента США Трампа Кит Келлог заявил, что обсудит в Киеве с Владимиром Зеленским план президента США по поставкам оружия Украине при участии стран НАТО.

«Сегодня я в Киеве вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить историческое соглашение президента США с НАТО, которое ускорит поставки лучшего американского оружия Украине. Полностью профинансированное союзниками, оно ускоряет доставку, укрепляет оборону Украины, усиливает единство НАТО и подчёркивает его приверженность миру через силу», — отметил он.

Известно, что 14 июля в Киев с визитом прибыл специальный представитель президента США Кит Келлог. В столице он пробудет целую неделю.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил о заключении соглашения с НАТО по поставкам американского вооружения Украине.

Оружие будет производиться в США, но оплачивать его должны европейские партнеры.

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