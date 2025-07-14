Келлог обговорить із Зеленським план Трампа щодо постачання зброї Україні через НАТО

Келлог назвав угоду історичною та заявив, що постачання озброєння Україні пришвидшиться завдяки фінансуванню з боку країн НАТО.

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Спецпосланець президента США Трампа Кіт Келлог заявив, що обговорить у Києві з Володимиром Зеленським план президента США щодо постачання зброї Україні за допомогою країн НАТО.

«Сьогодні в Києві разом із Президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити історичну угоду Президента США з НАТО, яка пришвидшить постачання найкращої американської зброї Україні. Повністю профінансована союзниками, вона пришвидшує доставку, зміцнює оборону України, посилює єдність НАТО і підкреслює його відданість миру через силу», — зазначив він.

Відомо, що 14 липня до Києва з візитом прибув спеціальний представник президента США Кіт Келлог. У столиці він пробуде цілий тиждень.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив про укладення угоди з НАТО щодо постачання американської зброї Україні.

Озброєння буде виготовлено у США, але оплачувати його мають європейські партнери.

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