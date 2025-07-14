Генсек НАТО: На переговори росіяни прийшли з якимось істориком, який почав розказувати історію РФ з 1250 року

Рютте заявив, що на відміну від України, яка направила серйозну делегацію до Стамбула, Росія не була готова до конструктивного діалогу.

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Російська делегація на перемовинах у Стамбулі виявилася неспроможною до серйозного діалогу — про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу, коментуючи події мирних переговорів між Україною та Росією.

Він зазначив, що Путін відправив «якогось історика», а не переговорників: вони в Стамбулі почали розказувати історію РФ з 1250 року.

Як відомо, російську переговорну групу під час переговорів у Стамбулі очолював Володимир Мединський.

«Путін не прислав серйозних людей на переговори. Я пам’ятаю, як ми разом тиснули на українців, щоб вони відправили серйозну делегацію до Стамбула. І вони це зробили. Але потім росіяни прийшли з якимось істориком, який почав пояснювати історію РФ з 1250 року», — розповів він.

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