Генсек НАТО: На переговоры россияне пришли с каким-то историком, который начал рассказывать историю РФ с 1250 года

Рютте заявил, что в отличие от Украины, направившей серьезную делегацию в Стамбул, Россия не была готова к конструктивному диалогу.

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Российская делегация на переговорах в Стамбуле оказалась неспособной к серьезному диалогу — об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления, комментируя ход мирных переговоров между Украиной и Россией.

Он отметил, что Путин отправил «какого-то историка», а не профессиональных переговорщиков: в Стамбуле представители РФ начали рассказывать историю России с 1250 года.

Как известно, российскую переговорную группу во время переговоров в Стамбуле возглавлял Владимир Мединский.

«Путин не прислал серьезных людей на переговоры. Я помню, как мы вместе давили на украинцев, чтобы они отправили серьезную делегацию в Стамбул. И они это сделали. Но потом россияне пришли с каким-то историком, который начал объяснять историю России с 1250 года», — рассказал он.

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