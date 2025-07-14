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США та НАТО досягли домовленості щодо постачання зброї Україні, — Трамп

18:49, 14 липня 2025
Дональд Трамп заявив про домовленості щодо постачання озброєння Україні.
США та НАТО досягли домовленості щодо постачання зброї Україні, — Трамп
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Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати вироблятимуть озброєння для України. Його оплачуватимуть європейські країни. Про це він повідомив під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Вашингтоні.

«Ми виробляємо найкраще обладнання, найкращі ракети, найкраще з усього. Європейські країни це знають. І сьогодні у нас є угода, і я попрошу Марка говорити про це, але ми сьогодні уклали угоду, згідно з якою ми будемо надсилати їм зброю, а вони за неї платитимуть», — розповів він про деталі угоди між США та країнами-членами НАТО у Європі.

Також Трамп повідомив, що деякі країни-члени НАТО у Європі можуть купувати зброю у США для себе, а Україні передавати зі своїх запасів. Серед таких країн Трамп назвав Німеччину.

Крім цього, американський президент оголосив, що 17 систем Patriot готується до відправки. Він вважає, що Україні не потрібні будуть всі, але «велика кількість з цих систем будуть на полі бою».

Раніше Трамп заявив, що США введуть мита до 100% для РФ, якщо протягом 50 днів не буде мирної угоди.

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США НАТО Дональд Трамп

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