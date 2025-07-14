Трамп заявив, що США введуть мита до 100% для РФ, якщо протягом 50 днів не буде мирної угоди

За словами американського президента, якщо протягом 50 днів не буде мирної угоди, він вдарить санкціями по РФ.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати запровадять жорсткі вторинні мита роти Росії, якщо найближчим часом не буде укладено мирної угоди.

«Я дуже незадоволений Росією… Якщо ми не матимемо угоди впродовж 50 днів, усе дуже просто — ми введемо вторинні мита. І це будуть мита щонайменше у 100%», — заявив Трамп під час пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте.

Він додав, що НАТО та США досягли домовленості про постачання Україні зброї. Витрати ляжуть на країни ЄС.

Раніше повідомлялося, що Трамп розглядає розморозку $5 млрд російських активів для України.

Також президент США висловив розчарування діями Путіна через тривалу війну в Україні.

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