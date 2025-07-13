Трамп розглядає розморозку $5 млрд російських активів для України

Як пише CBS News, США можуть надати Україні $8,85 млрд допомоги.

Фото: BBC

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Президент США Дональд Трамп може спрямувати $5 мільярдів із заморожених російських активів на підтримку України, а також використати $3,85 мільярда, що залишилися від попередньої адміністрації, для військової допомоги. Про це повідомляє CBS News із посиланням на дипломатичні джерела.

За інформацією джерел, Трамп уперше з моменту вступу на посаду в січні 2025 року розглядає можливість нового фінансування для України. Цей крок може стати сигналом для росії, яка посилила атаки на Україну, зокрема здійснивши цього тижня наймасштабнішу атаку безпілотниками з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Удари завдавалися по Києву та інших містах.

Раніше Трамп натякнув на плани збільшити постачання оборонної зброї Україні. Водночас його адміністрація тимчасово призупинила деякі поставки, що, за словами одного з чиновників Білого дому, є частиною глобального перегляду політики постачання озброєнь.

Джерела фінансування залишаються не до кінця визначеними. Однак американські посадовці повідомили CBS News, що Трамп має доступ до $3,85 мільярда, виділених за президентськими повноваженнями попередньої адміністрації для скорочення військового складу, які можуть бути використані для передачі Україні американської військової техніки. Крім того, Трамп має повноваження конфіскувати близько $5 мільярдів заморожених російських активів за кордоном і спрямувати їх на підтримку України, хоча ані він, ані попередній президент Джо Байден поки що не скористалися цією можливістю.

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