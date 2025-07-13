Трамп рассматривает разморозку $5 млрд российских активов для Украины

Как пишет CBS News, США могут предоставить Украине $8,85 млрд помощи.

Фото: BBC

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Президент США Дональд Трамп может направить $5 миллиардов из замороженных российских активов на поддержку Украины, а также использовать $3,85 миллиарда, оставшиеся от предыдущей администрации, для военной помощи. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на дипломатические источники.

По информации источников, Трамп впервые с момента вступления в должность в январе 2025 года рассматривает возможность нового финансирования для Украины. Этот шаг может стать сигналом для России, которая усилила атаки на Украину, в частности осуществив на этой неделе самую масштабную атаку беспилотниками с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Удары наносились по Киеву и другим городам.

Ранее Трамп намекнул на планы увеличить поставки оборонительного оружия Украине. В то же время его администрация временно приостановила некоторые поставки, что, по словам одного из чиновников Белого дома, является частью глобального пересмотра политики поставок вооружений.

Источники финансирования остаются не до конца определенными. Однако американские чиновники сообщили CBS News, что Трамп имеет доступ к $3,85 миллиарда, выделенных по президентским полномочиям предыдущей администрации для сокращения военного состава, которые могут быть использованы для передачи Украине американской военной техники. Кроме того, Трамп имеет полномочия конфисковать около $5 миллиардов замороженных российских активов за рубежом.

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