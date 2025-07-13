Лидер Северной Кореи заявил о полной поддержке России в войне против Украины

Ким Чен Ын пообещал Лаврову «безоговорочную поддержку» России в войне против Украины.

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в городе Вонсан заявил, что КНДР готова «безоговорочно поддерживать» все действия России, в частности в войне против Украины. Об этом сообщило Центральное информационное агентство КНДР (KCNA).

Лавров прибыл в Северную Корею с трехдневным визитом. В Вонсане он провел переговоры с Ким Чен Ыном и северокорейским министром иностранных дел Чхве Сон Хуэем. Стороны подтвердили намерение углублять сотрудничество в рамках договора о стратегическом партнерстве, подписанного в прошлом году, который включает пункт о взаимной обороне.

По информации KCNA, Ким Чен Ын подчеркнул, что действия союзников в ответ на изменения в глобальной геополитике будут способствовать миру и безопасности в мире. Он также выразил готовность КНДР поддерживать действия России, направленные на «устранение первопричины украинского кризиса».

Лавров и Чхве Сон Хуй в совместном заявлении пообещали защищать суверенитет и территориальную целостность обеих стран. Кроме того, 12 июля российские СМИ сообщили, что Лавров назвал отношения между Россией и КНДР «непобедимым боевым братством» и поблагодарил Кима за развертывание северокорейских войск в России.

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