Google представила новую функцию Veo 3 для создания видео

Google научил Veo 3 создавать видео из картинок.

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Компания Google анонсировала новую функцию для Veo 3, подразделения чатбота Gemini, который работает на базе искусственного интеллекта. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Теперь пользователи могут превращать статические фотографии в динамические восьмисекундные видеоклипы со звуковым сопровождением. Для этого нужно выбрать опцию «Видео» в меню, загрузить фотографию, описать ее содержимое и, по желанию, добавить аудиоинструкции. После этого система автоматически генерирует видеоролик на основе изображения.

Готовое видео можно сохранить или поделиться с другими, нажав кнопку «Поделиться». Сейчас функция доступна только для пользователей с платными подписками Google AI Pro и Ultra в отдельных странах.

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