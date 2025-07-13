13 июля – какой сегодня праздник и главные события

13 июля отмечают День рыбака.

Фото: objectiv.tv

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13 июля отмечается ряд международных и профессиональных праздников, в частности День рыбака, Международный день головоломки, Международный день горных пород и Всемирный день года. Православная церковь в этот день чтит Сострадание Пресвятой Богородицы, святого преподобного Стефана Савваита и Собор святого архангела Гавриила.

В этот день родились:

140 лет назад - Степан Балицкий (1885-1965), выдающийся украинский гончар (по другим данным - 13 августа 1885);

140 лет назад - Остап Лысенко (1885-1968), украинский музыковед, педагог, сын композитора Николая Лысенко;

100 лет назад - Раиса Сергиенко (1925-1987), украинская певица;

100 лет назад - Петр Столяренко (1925-2018), украинский художник, пейзажист и маринист;

90 лет назад - Наталья Харакоз (1935-2022), украинская писательница, журналистка, общественный деятель, которая трагически погибла во время блокады Мариуполя;

85 лет назад - Иван Сокульский (1940-1992), украинский писатель, поэт, журналист, диссидент и правозащитник.

Исторические события

1897: Гульельмо Маркони получил патент на радио, что стало основой современных коммуникационных технологий.

1908: В Лондоне открылись IV Олимпийские игры, где впервые приняли участие женщины.

1920: Основано общество Красного Креста Украины.

1923: Британский парламент принял закон леди Астор, запрещающий продажу алкоголя лицам до 18 лет.

1930: В Уругвае начался первый чемпионат мира по футболу.

1938: В Бостоне открылся первый телетеатр, где за 25 центов зрители могли просматривать шоу через телевизионную трансляцию.

1947: В Париже европейские страны поддержали план Маршалла для послевоенного восстановления, от которого отказались страны советского блока и Финляндия.

1949: Папа Римский Пий XII объявил об отлучении от церкви католиков, поддерживающих коммунистическую партию.

1951: Королева Елизавета II заложила первый камень в строительство Королевского Национального Театра в Лондоне.

1956: В Хайфе (Израиль) началось строительство первого на Ближнем Востоке метрополитена «Кармелит».

1964: Китай обвинил Никиту Хрущева в капиталистических методах управления.

1973: Вышел дебютный альбом легендарной группы Queen.

1977: Началась Огаденская война.

1985: Концерты «Live Aid» в Лондоне и Филадельфии собрали звезд, таких как Мик Джаггер, Мадонна, Пол Маккартни, для помощи голодающим в Африке. Трансляцию смотрели более 1,5 миллиарда человек в 160 странах, кроме СССР, который отказался от показа.

1985: Сергей Бубка в Париже первым в мире преодолел высоту 6 метров в прыжках с шестом.

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