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13 липня — яке сьогодні свято та головні події

09:25, 13 липня 2025
13 липня відзначають День рибалки.
13 липня — яке сьогодні свято та головні події
Фото: objectiv.tv
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13 липня відзначається низка міжнародних і професійних свят, зокрема День рибалки, Міжнародний день головоломки, Міжнародний день гірських порід та Всесвітній день року. Православна церква цього дня вшановує Сострадання Пресвятої Богородиці, святого преподобного Стефана Савваїта та Собор святого архангела Гавриїла.

Цього дня народилися:

140 років тому — Степан Балицький (1885–1965), видатний український гончар (за іншими даними — 13 серпня 1885);

140 років тому — Остап Лисенко (1885–1968), український музикознавець, педагог, син композитора Миколи Лисенка;

100 років тому — Раїса Сергієнко (1925–1987), українська співачка;

100 років тому — Петро Столяренко (1925–2018), український художник, пейзажист і мариніст;

90 років тому — Наталія Харакоз (1935–2022), українська письменниця, журналістка, громадська діячка, яка трагічно загинула під час блокади Маріуполя;

85 років тому — Іван Сокульський (1940–1992), український письменник, поет, журналіст, дисидент і правозахисник.

Історичні події

1897: Гульєльмо Марконі отримав патент на радіо, що стало основою сучасних комунікаційних технологій.

1908: У Лондоні відкрилися IV Олімпійські ігри, де вперше взяли участь жінки.

1920: Засновано товариство Червоного Хреста України.

1923: Британський парламент ухвалив закон леді Астор, який забороняє продаж алкоголю особам до 18 років.

1930: В Уругваї розпочався перший чемпіонат світу з футболу.

1938: У Бостоні відкрився перший телетеатр, де за 25 центів глядачі могли переглядати шоу через телевізійну трансляцію.

1947: У Парижі європейські країни підтримали план Маршалла для повоєнного відновлення, від якого відмовилися країни радянського блоку та Фінляндія.

1949: Папа Римський Пій XII оголосив про відлучення від церкви католиків, які підтримують комуністичну партію.

1951: Королева Єлизавета II заклала перший камінь у будівництво Королівського Національного Театру в Лондоні.

1956: У Хайфі (Ізраїль) розпочалося будівництво першого на Близькому Сході метрополітену "Кармеліт".

1964: Китай звинуватив Микиту Хрущова в капіталістичних методах управління.

1973: Вийшов дебютний альбом легендарного гурту Queen.

1977: Розпочалася Огаденська війна.

1985: Концерти «Live Aid» у Лондоні та Філадельфії зібрали зірок, таких як Мік Джаггер, Мадонна, Пол Маккартні, для допомоги голодуючим в Африці. Трансляцію дивилися понад 1,5 мільярда людей у 160 країнах, окрім СРСР, який відмовився від показу.

1985: Сергій Бубка в Парижі першим у світі подолав висоту 6 метрів у стрибках із жердиною.

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