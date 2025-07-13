Замах на Трампа, якого можна було уникнути – Секретна служба США допустила помилки

Звіт розкрив провали охорони Трампа в день замаху.

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Секретна служба США зазнала невдачі через низку помилок, що стали причиною замаху на президента Дональда Трампа під час передвиборчого мітингу в Батлері, штат Пенсильванія. Про це пише видання Independent.

Звіт, підготовлений Рахунковою палатою США на запит сенатора-республіканця від штату Айова Чака Грасслі, виявив системні проблеми в роботі Секретної служби. За словами Грасслі, замах став результатом хибних рішень і бюрократичних затримок. Зокрема, агенція не забезпечила належних заходів безпеки, які могли б запобігти інциденту.

Доповідь вказує на серйозні збої в комунікації всередині Секретної служби, а також на відсутність чітких інструкцій для агентів під час мітингу. Крім того, у багатьох співробітників виникли проблеми зі зв’язком через несправності мобільних пристроїв, що ускладнило координацію дій.

«Провал Секретної служби 13 липня став кульмінацією багаторічної неефективної роботи і стався після того, як адміністрація Байдена відхилила запити про посилення заходів безпеки для захисту президента Трампа. Американці мають бути вдячні, що президент Трамп вижив того дня і зрештою був переобраний», — заявив сенатор Грасслі.

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