У Вінниці таксист під наркотиками збив 22-річну дівчину на пішохідному переході

Дівчина в лікарні, водію загрожує до 8 років в’язниці.

Фото: vinn.police

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У Вінниці сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої водій таксі скоїв наїзд на 22-річну дівчину-пішохода. Постраждалу госпіталізовано, повідомила поліція Вінницької області.

Аварія трапилася вранці на вулиці Андрія Первозванного. 32-річний водій автомобіля Renault збив дівчину, яка перетинала дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Під час перевірки поліція встановила, що чоловік перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Водія затримали в процесуальному порядку, і зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Найближчим часом йому буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Автомобіль, на якому було скоєно наїзд, поміщено на арештмайданчик.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами в стані сп’яніння). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років із забороною керувати транспортними засобами.

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