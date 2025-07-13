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SpaceX Маска інвестує $2 млрд у штучний інтелект xAI

08:31, 13 липня 2025
xAI оцінили у $113 млрд після інвестицій SpaceX та об’єднання з X.
SpaceX Маска інвестує $2 млрд у штучний інтелект xAI
Фото: ITC.ua
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Компанія SpaceX Ілона Маска інвестує 2 мільярди доларів у xAI, яка спеціалізується на розробці штучного інтелекту. Про це повідомило агентство Reuters.

За даними видання, ця сума становить значну частину від загального обсягу нещодавно залучених xAI інвестицій у розмірі 5 мільярдів доларів. Інвестиції надійшли після об'єднання xAI з платформою X, у результаті чого оціночна вартість нової структури склала 113 мільярдів доларів.

Чат-бот Grok, розроблений xAI, уже підтримує роботу мережі Starlink, а в майбутньому планується його інтеграція з роботами Tesla Optimus. Незважаючи на суперечки щодо відповідей Grok, Ілон Маск назвав його «найрозумнішим штучним інтелектом у світі». Компанія xAI продовжує активно інвестувати в розвиток моделей ШІ та розбудову інфраструктури.

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Ілон Маск ШІ

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