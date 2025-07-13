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SpaceX Маска инвестирует $2 млрд в искусственный интеллект xAI

08:31, 13 июля 2025
xAI оценили в $113 млрд после инвестиций SpaceX и объединения с X.
SpaceX Маска инвестирует $2 млрд в искусственный интеллект xAI
Фото: ITC.ua
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Компания SpaceX Илона Маска инвестирует 2 миллиарда долларов в xAI, которая специализируется на разработке искусственного интеллекта. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным издания, эта сумма составляет значительную часть от общего объема недавно привлеченных xAI инвестиций в размере 5 миллиардов долларов. Инвестиции поступили после объединения xAI с платформой X, в результате чего оценочная стоимость новой структуры составила 113 миллиардов долларов.

Чат-бот Grok, разработанный xAI, уже поддерживает работу сети Starlink, а в будущем планируется его интеграция с роботами Tesla Optimus. Несмотря на споры относительно ответов Grok, Илон Маск назвал его «самым умным искусственным интеллектом в мире». Компания xAI продолжает активно инвестировать в развитие моделей ИИ и развитие инфраструктуры.

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Илон Маск ИИ

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