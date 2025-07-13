В Виннице таксист под наркотиками сбил 22-летнюю девушку на пешеходном переходе

Девушка в больнице, водителю грозит до 8 лет тюрьмы.

Фото: vinn.police

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Виннице произошло дорожно-транспортное происшествие, во время которого водитель такси совершил наезд на 22-летнюю девушку-пешехода. Пострадавшая госпитализирована, сообщила полиция Винницкой области.

Авария случилась утром на улице Андрея Первозванного. 32-летний водитель автомобиля Renault сбил девушку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Во время проверки полиция установила, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Водителя задержали в процессуальном порядке, и сейчас он находится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время ему будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения. Автомобиль, на котором был совершен наезд, помещен на штрафплощадку.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами в состоянии опьянения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с запретом управлять транспортными средствами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.