Покушение на Трампа, которого можно было избежать – Секретная служба США допустила ошибки

Отчет раскрыл провалы охраны Трампа в день покушения.

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Секретная служба США потерпела неудачу из-за ряда ошибок, ставших причиной покушения на президента Дональда Трампа во время предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания. Об этом пишет издание Independent.

Отчет, подготовленный Счетной палатой США по запросу сенатора-республиканца от штата Айова Чака Грассли, выявил системные проблемы в работе Секретной службы. По словам Грассли, покушение стало результатом ошибочных решений и бюрократических задержек. В частности, агентство не обеспечило надлежащих мер безопасности, которые могли бы предотвратить инцидент.

Доклад указывает на серьезные сбои в коммуникации внутри Секретной службы, а также на отсутствие четких инструкций для агентов во время митинга. Кроме того, у многих сотрудников возникли проблемы со связью из-за неисправностей мобильных устройств, что затруднило координацию действий.

«Провал Секретной службы 13 июля стал кульминацией многолетней неэффективной работы и произошел после того, как администрация Байдена отклонила запросы об усилении мер безопасности для защиты президента Трампа. Американцы должны быть благодарны, что президент Трамп выжил в тот день и в конце концов был переизбран», - заявил сенатор Грассли.

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