Лідер Північної Кореї заявив про повну підтримку Росії у війні проти України

Кім Чен Ин пообіцяв Лаврову «беззастережну підтримку» Росії у війні проти України.

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у місті Вонсан заявив, що КНДР готова «беззастережно підтримувати» всі дії Росії, зокрема у війні проти України. Про це повідомило Центральне інформаційне агентство КНДР (KCNA).

Лавров прибув до Північної Кореї з триденним візитом. У Вонсані він провів переговори з Кім Чен Ином та північнокорейським міністром закордонних справ Чхве Сон Хуеєм. Сторони підтвердили намір поглиблювати співпрацю в межах договору про стратегічне партнерство, підписаного торік, який включає пункт про взаємну оборону.

За інформацією KCNA, Кім Чен Ин наголосив, що дії союзників у відповідь на зміни в глобальній геополітиці сприятимуть миру та безпеці у світі. Він також висловив готовність КНДР підтримувати дії Росії, спрямовані на «усунення першопричини української кризи».

Лавров і Чхве Сон Хуй у спільній заяві пообіцяли захищати суверенітет і територіальну цілісність обох країн. Крім того, 12 липня російські ЗМІ повідомили, що Лавров назвав відносини між Росією та КНДР «непереможним бойовим братерством» і подякував Кіму за розгортання північнокорейських військ у Росії.

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