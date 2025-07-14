Трамп заявил, что США введут пошлины до 100% для РФ, если в течение 50 дней не будет мирного соглашения

По словам американского президента, если в течение 50 дней не будет мирного соглашения, он ударит санкциями по РФ.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты введут жёсткие вторичные пошлины против России, если в ближайшее время не будет достигнуто мирного соглашения.

«Я очень недоволен Россией... Если у нас не будет соглашения в течение 50 дней — всё очень просто: мы введём вторичные пошлины. И это будут пошлины не менее 100%», — заявил Трамп во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

Он добавил, что НАТО и США достигли договоренности о поставках Украине оружия. Расходы лягут на страны ЕС.

Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает разморозку 5 миллиардов долларов российских активов в пользу Украины.

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