12 тысяч долларов за побег — на Закарпатье задержали организатора схемы переправки военнообязанных

Мужчина обещал призывникам незаконно вывезти их в Словакию вне пунктов пропуска, но его разоблачили после попытки переправить двух уклонистов через границу.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Закарпатье правоохранители задержали подозреваемого в переправке военнообязанных через границу в Словакию. Об этом сообщает полиция региона.

Установлено, что к функционированию преступной схемы причастен 40-летний житель города Чоп.

Злоумышленник через интернет подыскивал мужчин призывного возраста и предлагал им беспрепятственно покинуть страну вне официальных пунктов пропуска. Свои услуги он оценивал в 12 тысяч долларов.

Ранее правоохранители задокументировали попытку переправки через границу двух жителей города Борисполь Киевской области. Установлено, что мужчины заплатили подозреваемому аванс, а оставшуюся часть суммы должны были передать после успешного пересечения границы.

После получения инструкций от подозреваемого военнообязанные направились в сторону украинско-словацкой границы. Однако за 1500 метров до линии госграницы их задержали пограничники.

По месту жительства подозреваемого полицейские провели санкционированный судом обыск — изъяты наличные деньги, надувная лодка, мобильный телефон и автомобиль «Mercedes».

По факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины следователи сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник задержан в процессуальном порядке и помещён в изолятор временного содержания. В деле продолжается следствие.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.