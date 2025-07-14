Юлия Свириденко назвала три ключевых задачи для обновленного правительства от Владимира Зеленского

Свириденко пообещала в ближайшее время объявить кандидатуры членов обновленного Кабмина.

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Первая вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко назвала три ключевые задачи для обновлённого правительства, которые поставил перед ней Президент Владимир Зеленский после предложения возглавить Кабинет министров.

По её словам, главными приоритетами є укрепление экономики, расширение поддержки граждан и масштабирование производства украинского оружия.

«Реализовать эти задачи возможно благодаря существенной дерегуляции, устранению любых бюрократических преград, сокращению некритических государственных расходов и дублирующих функций институтов, защите предпринимательства и полной концентрации государственных ресурсов на обороне Украины и восстановлении после боевых действий», — отметила Свириденко.

Она подчеркнула, что первоочередной задачей является обеспечение Сил обороны и безопасности Украины и укрепление устойчивости государства. «Государственный аппарат не имеет права растрачивать ресурсы и потенциал нашей страны. Украина заслуживает быть среди сильнейших экономик Европы», — заявила первая вице-премьер-министр.

«Украинское общество должно получить более чёткие инструменты социальной поддержки. Каждый украинский военный, каждый ветеран заслуживает конкретного и ощутимого проявления уважения и благодарности со стороны государства», — добавила она.

Свириденко напомнила, что решение о назначении Премьер-министра принимает Верховная Рада. «Готовимся к взаимодействию с парламентом и к представлению соответствующих правительственных шагов», — отметила она.

«Предложения по кандидатам в состав правительства будут обнародованы в ближайшее время», — резюмировала Свириденко.

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