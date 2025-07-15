В Киеве два объекта внесли в Госреестр недвижимых памятников Украины

Кабмин внес в Государственный реестр памятников два объекта наследия в Киеве.

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В Государственный реестр недвижимых памятников Украины внесены два объекта культурного наследия национального значения, расположенные в столице. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании Кабинета Министров. Каждому из объектов присвоен охранный номер, что придает им особый статус и обеспечивает правовую защиту в соответствии с действующим законодательством.

«Внесены в Государственный реестр недвижимых памятников Украины два объекта культурного наследия национального значения в городе Киеве с присвоением им охранных номеров», — указал представитель правительства.

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