У Києві два об’єкти внесли до Держреєстру нерухомих пам’яток України

Кабмін вніс до Державного реєстру пам’яток два об’єкти спадщини в Києві.

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До Державного реєстру нерухомих пам’яток України внесено два об’єкти культурної спадщини національного значення, розташовані в столиці. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду. Кожному з них присвоєно охоронний номер, що надає їм особливий статус і забезпечує правовий захист згідно з чинним законодавством.

«Внесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України два об’єкти культурної спадщини національного значення у місті Києві із присвоєнням їм охоронних номерів», - вказав представник уряду.

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