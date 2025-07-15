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У Києві за $4000 обіцяли зняти з розшуку ТЦК, а за $6500 – працевлаштувати з бронюванням

00:00, 15 липня 2025
За даними правоохоронців, жінка за 4000 доларів обіцяла виключення з переліку осіб у розшуку.
У Києві за $4000 обіцяли зняти з розшуку ТЦК, а за $6500 – працевлаштувати з бронюванням
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У столиці судитимуть жінку, яка за чотири тисячі доларів пропонувала зняти військовозобов’язаного з розшуку ТЦК. Наразі до суду скеровано обвинувальний акт щодо мешканки Київщини, яку підозрюють у зловживанні впливом. Про це повідомили у поліції.

Згідно з даними правоохоронців, жінка за 4 000 доларів від чоловіка обіцяла виключення його з переліку осіб у розшуку, а ще за 6 500 доларів – допомогти організувати фіктивне працевлаштування на підприємстві, яке має право бронювати працівників від мобілізації.

Як повідомив начальник слідчого відділення Шевченківського управління поліції Микола Габінет, жінка запевнила чоловіка, що має зв’язки серед посадовців одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Жінку затримали наприкінці травня на гарячому — під час передачі 4 тисяч доларів.

Слідчі, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури, повідомили фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом.

Наразі досудове розслідування завершено, справу передано до суду.

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