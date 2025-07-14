У Києві запускають аукціони для розміщення вендингових автоматів

У КМДА вказують, що це може стати реальною альтернативою МАФам.

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У Києві запускають перші в Україні відкриті електронні торги з продажу місць для встановлення вендингових автоматів. Як повідомили у КМДА, аукціони проходитимуть через систему Prozorro.Продажі для прозорості та рівних умов для всіх учасників.

«Вендинг – один із найзручніших форматів для старту власної справи. Він не вимагає великих інвестицій, легко масштабується, не потребує великої кількості персоналу та працює цілодобово.

У КМДА вказують, що це може стати реальною альтернативою МАФам, які часто викликають незадоволення мешканців міста.

Про старт аукціонів оголосять на сайті КП «Київ.Прозоро».

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