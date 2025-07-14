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Юристи пояснили, чи можна оскаржити результати НМТ

23:40, 14 липня 2025
Оскарження результатів Національного мультипредметного тесту не передбачене.
Юристи пояснили, чи можна оскаржити результати НМТ
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У 2025 році оскарження результатів Національного мультипредметного тесту (НМТ) не передбачене. Водночас абітурієнти мають право подати скаргу в інших випадках, повідомляє система безоплатної правової допомоги.

Зокрема, можна оскаржити:

  • відмову в реєстрації для участі в НМТ;
  • недопуск до участі в додаткових сесіях НМТ;
  • порушення процедури проведення тесту.

Як оскаржити недопуск до додаткової сесії НМТ

Щоб подати скаргу, необхідно звернутися в електронній формі до апеляційної комісії. Заява має бути розглянута впродовж п’яти робочих днів.

У заяві потрібно зазначити:

  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • номер Сертифіката;
  • контактний номер телефону;
  • причину відмови в допуску;
  • обґрунтування, чому учасник не згоден із рішенням регламентної комісії;
  • дату подання.

Документ має бути засвідчений особистим підписом заявника.

Які рішення може ухвалити апеляційна комісія

  • задовольнити скаргу та допустити учасника до додаткової сесії НМТ;
  • відмовити в задоволенні заяви, якщо регламентна комісія діяла обґрунтовано.

Про рішення апеляційної комісії учасника повідомлять на електронну пошту впродовж трьох робочих днів з моменту розгляду заяви.

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