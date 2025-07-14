Юристи пояснили, чи можна оскаржити результати НМТ

Оскарження результатів Національного мультипредметного тесту не передбачене.

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У 2025 році оскарження результатів Національного мультипредметного тесту (НМТ) не передбачене. Водночас абітурієнти мають право подати скаргу в інших випадках, повідомляє система безоплатної правової допомоги.

Зокрема, можна оскаржити:

відмову в реєстрації для участі в НМТ;

недопуск до участі в додаткових сесіях НМТ;

порушення процедури проведення тесту.

Як оскаржити недопуск до додаткової сесії НМТ

Щоб подати скаргу, необхідно звернутися в електронній формі до апеляційної комісії. Заява має бути розглянута впродовж п’яти робочих днів.

У заяві потрібно зазначити:

прізвище, ім’я, по батькові;

номер Сертифіката;

контактний номер телефону;

причину відмови в допуску;

обґрунтування, чому учасник не згоден із рішенням регламентної комісії;

дату подання.

Документ має бути засвідчений особистим підписом заявника.

Які рішення може ухвалити апеляційна комісія

задовольнити скаргу та допустити учасника до додаткової сесії НМТ;

відмовити в задоволенні заяви, якщо регламентна комісія діяла обґрунтовано.

Про рішення апеляційної комісії учасника повідомлять на електронну пошту впродовж трьох робочих днів з моменту розгляду заяви.

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