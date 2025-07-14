Юристи пояснили, чи можна оскаржити результати НМТ

У 2025 році оскарження результатів Національного мультипредметного тесту (НМТ) не передбачене. Водночас абітурієнти мають право подати скаргу в інших випадках, повідомляє система безоплатної правової допомоги.
Зокрема, можна оскаржити:
Як оскаржити недопуск до додаткової сесії НМТ
Щоб подати скаргу, необхідно звернутися в електронній формі до апеляційної комісії. Заява має бути розглянута впродовж п’яти робочих днів.
У заяві потрібно зазначити:
Документ має бути засвідчений особистим підписом заявника.
Які рішення може ухвалити апеляційна комісія
Про рішення апеляційної комісії учасника повідомлять на електронну пошту впродовж трьох робочих днів з моменту розгляду заяви.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.