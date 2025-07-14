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Суд оштрафував директорку Департаменту КМДА за відмову надати інформацію НАЗК

21:31, 14 липня 2025
Суд оштрафував посадовицю КМДА за ігнорування запиту НАЗК.
Суд оштрафував директорку Департаменту КМДА за відмову надати інформацію НАЗК
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Шевченківський районний суд Києва визнав директорку Департаменту економіки та інвестицій КМДА винною в адміністративному правопорушенні через відмову виконати законні вимоги Національного агентства з питань запобігання корупції. Рішення ухвалено на підставі протоколу, складеного НАЗК.

Як повідомляє Агентство, у межах контролю за дотриманням антикорупційного законодавства у березні та квітні 2025 року воно двічі зверталося до керівниці департаменту із запитами щодо надання інформації про укладання інвестиційних договорів, преміювання та управлінські рішення, що могли містити ознаки конфлікту інтересів. Посадовиця відмовилася надати документи, посилаючись на те, що такі питання нібито не входять до компетенції НАЗК.

Дії посадовиці кваліфікували за статтею 188-46 КУпАП — невиконання законних вимог НАЗК. Суд призначив адміністративне стягнення у вигляді штрафу.

У відповідь на припис НАЗК, Київський міський голова зобов’язав надати Агентству всю запитувану інформацію та розпочав службове розслідування стосовно посадовиці.

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