Суд оштрафовал директорку Департамента КГГА за отказ предоставить информацию НАПК

Суд оштрафовал должностное лицо КГГА за игнорирование запроса НАПК.

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Шевченковский районный суд Киева признал директору Департамента экономики и инвестиций КГГА виновной в административном правонарушении из-за отказа выполнить законные требования Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Решение принято на основании протокола, составленного НАПК.

Как сообщает Агентство, в рамках контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства в марте и апреле 2025 года оно дважды обращалось к руководительнице департамента с запросами о предоставлении информации по заключению инвестиционных договоров, премированию и управленческим решениям, которые могли содержать признаки конфликта интересов. Должностница отказалась предоставить документы, ссылаясь на то, что такие вопросы якобы не входят в компетенцию НАПК.

Действия должностницы квалифицированы по статье 188-46 КУоАП — невыполнение законных требований НАПК. Суд назначил административное взыскание в виде штрафа.

В ответ на предписание НАПК Киевский городской голова обязал предоставить Агентству всю запрашиваемую информацию и инициировал служебное расследование в отношении должностницы.

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