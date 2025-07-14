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Кабмин утвердил перечни критически и стратегически важных полезных ископаемых и месторождений в рамках соглашения с США

17:00, 14 июля 2025
Правительство утвердило перечень стратегических минералов и недр для инвесторов.
Кабмин утвердил перечни критически и стратегически важных полезных ископаемых и месторождений в рамках соглашения с США
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Кабинет Министров Украины утвердил перечень критически и стратегически важных минералов, а также определил 60 участков недр для проведения аукционов и 26 — для конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции (СРП). Это решение открывает путь к привлечению инвестиций в добычу стратегически важных ресурсов — в частности, лития, титана, меди, урана и других полезных ископаемых, необходимых для укрепления обороноспособности и экономики Украины. Об этом сообщили в Министерстве охраны окружающей среды и природных ресурсов.

Документ разработан в соответствии с Законом №4154-IX и Планом Ukraine Facility, в частности его разделом 13 «Управление критически важными материалами». По словам министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Светланы Гринчук, принятое решение «является важным шагом для обеспечения национальной безопасности, развития инновационного производства и наращивания промышленного потенциала государства».

 

Основные положения:

  • Стратегически важные полезные ископаемые: включены 11 позиций — руды алюминиевые, бериллиевые, медные, никелевые, ниобиевые, стронциевые, танталовые, титановые, урановые, циркониевые и флюорит.
  • Критически важные полезные ископаемые: 28 позиций, в том числе литий, ванадий, галлий, индий, редкоземельные элементы, цезий, теллур, мышьяк, свинец и другие.
  • Участки недр для аукционов: 60 лотов с месторождениями титановых, литиевых, медных, кобальтовых, флюоритовых и других руд.
  • Участки для конкурсов по СРП: 26 участков, в частности с ванадиевыми, урановыми, литиевыми и калийными солями.

Это решение также является шагом к реализации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.

Утверждение перечней создаёт фундамент для запуска украинского рынка стратегического сырья, укрепляет инвестиционный климат и способствует евроинтеграции добывающей отрасли, отметила Светлана Гринчук.

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бизнес Кабинет Министров Украины

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