Кабмин утвердил перечни критически и стратегически важных полезных ископаемых и месторождений в рамках соглашения с США

Кабинет Министров Украины утвердил перечень критически и стратегически важных минералов, а также определил 60 участков недр для проведения аукционов и 26 — для конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции (СРП). Это решение открывает путь к привлечению инвестиций в добычу стратегически важных ресурсов — в частности, лития, титана, меди, урана и других полезных ископаемых, необходимых для укрепления обороноспособности и экономики Украины. Об этом сообщили в Министерстве охраны окружающей среды и природных ресурсов.
Документ разработан в соответствии с Законом №4154-IX и Планом Ukraine Facility, в частности его разделом 13 «Управление критически важными материалами». По словам министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Светланы Гринчук, принятое решение «является важным шагом для обеспечения национальной безопасности, развития инновационного производства и наращивания промышленного потенциала государства».
Основные положения:
Это решение также является шагом к реализации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.
Утверждение перечней создаёт фундамент для запуска украинского рынка стратегического сырья, укрепляет инвестиционный климат и способствует евроинтеграции добывающей отрасли, отметила Светлана Гринчук.
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